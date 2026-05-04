Ambulanze bloccate per ore turni allungati pazienti esasperati e mancanza di riposi | Al Pronto soccorso situazione insostenibile

Nelle ultime ore, le ambulanze sono rimaste bloccate per diverse ore davanti al pronto soccorso, mentre i turni del personale sono stati prolungati e i pazienti si sono mostrati sempre più esasperati. La mancanza di riposi adeguati per gli operatori sanitari ha contribuito a complicare ulteriormente la situazione, che è stata definita ormai insostenibile. La situazione ha portato a richieste di interventi immediati da parte delle autorità sanitarie.

ANCONA – “Le problematiche organizzative per l’accesso e la gestione del Pronto Soccorso ha raggiunto livelli insostenibili ed è ora di assumere decisioni responsabili”. A dirlo è Giuseppino Conti, Presidente di Opi Ancona che ricorda come già in passato, come Ente sussidiario dello stato, ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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