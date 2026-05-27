Un padre ha accompagnato la figlia all’altare con il supporto del proprio figlio durante il matrimonio. Le immagini di questo evento sono diventate virali e hanno suscitato forti emozioni in molte persone.

Ci sono momenti che restano impressi nella memoria collettiva più di qualsiasi gol segnato, più di ogni trofeo sollevato al cielo e Igor Protti lo ha dimostrato ancora una volta, presentandosi al matrimonio della figlia Noemi per accompagnarla all’altare nonostante la malattia che da un anno lo costringe a una battaglia quotidiana contro un tumore al colon. L’ex attaccante, 58 anni e una carriera luminosa in Serie A con le maglie di Bari, Messina, Lazio, Napoli e Livorno, è apparso in un elegante completo blu, sorretto dal figlio Nicholas Flavio, con la mano stretta a quella di Noemi, radiosa nel suo abito da sposa. Un’immagine che vale più di mille parole e che ha fatto il giro del web in poche ore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sorretto dal figlio, Igor Protti porta Noemi all’altare: le immagini fanno piangere l’Italia

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