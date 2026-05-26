L'ex calciatore, da tempo malato, ha portato all'altare la figlia durante il suo matrimonio, sostenuto dal figlio. Le immagini mostrano un momento intimo e toccante, con l'ex atleta che accompagna la sposa lungo il percorso. La cerimonia è stata documentata con fotografie che ritraggono il gesto di supporto e affetto familiare.

Le immagini hanno fatto il giro del web. Lo stesso Protti le ha postate. Questo è il suo augurio agli sposi in un post successivo: «Che il Mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro Amore!». Da ormai un anno all'ex bomber, l'unico ad aver vinto la classifica cannonieri inSerie, B e C, è stato diagnosticato un tumore al colon. Sotto le foto tantissimi commenti e incoraggiamenti. Dalla moglie di Sinisa Mihajlovich all'ex ciclista Paolo Bettini, all'ex calciatore Nicola Ventola. Nelle scorse settimane è arrivato nelle sale il film che ha per titolo Igor, per la regia è di Luca Dal Canto che racconta la storia di un calciatore umano e unico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Igor Protti accompagna la figlia all'altare, le immagini commoventi dell'ex calciatore

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«Con la forza di un leone», Igor Protti accompagna la figlia all'altare: migliaia di like sui social

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Temi più discussi: Igor Protti accompagna la figlia all’altare, la foto commuove i tifosi: Più forte di tutto; Igor Protti accompagna all'altare la figlia nel giorno del matrimonio: l'amore di padre oltre ogni ostacolo; Igor Protti accompagna la figlia Noemi all’altare e commuove i social; Protti accompagna la figlia Noemi all'altare e commuove i social: La forza di un leone, sei un esempio.

L’ex attaccante di Serie a Igor Protti ha commosso il web con degli scatti realizzati mentre accompagnava la figlia Noemi all’altare. L’affetto dei tifosi si è fatto sentire con commenti come: Sei più forte di tutto, ricevuti dopo aver raccontato di combattere contro x.com

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