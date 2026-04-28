In tasca un coltello e in mano la droga | 16enne bloccato alla stazione degli autobus

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato alla stazione degli autobus di via Villa Sant'Angeloe. Durante un controllo, sono stati trovati in suo possesso un coltello di 9 centimetri e sostanze stupefacenti. La polizia ha sequestrato gli oggetti e ha portato il minorenne in commissariato. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio, senza che ci fossero incidenti o resistenze.

Era alla stazione degli autobus, in via Villa Sant'Angeloe, con in tasca un coltello da 9 centimetri. Nel momento in cui i finanzieri lo hanno controllato stava anche mischiando hashish con il tabacco. Un giovane 16enne tunisino è stato bloccato e denunciato nella giornata del 20 aprile a Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Gazzarra alla stazione di Caluso: esagitato litiga con la fidanzata e brandisce un coltello, bloccato e arrestatoGazzarra all'ora di pranzo di lunedì 16 febbraio 2026 alla stazione ferroviaria di Caluso dopo che un marocchino 20enne, residente in paese, ha...

Con un coltello in auto cerca di raggiungere la ex e le figlie alla stazione: bloccato, sperona l'auto della poliziaE' stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Nuove regole sui coltelli nel decreto sicurezza 2026: cosa cambia?; Monza, spaccia droga e ha un coltello in tasca: doppia denuncia in stazione; Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Hashish e coltello da cucina in tasca: fermato e denunciato.

Beccato a rubare all’Esselunga, in tasca aveva un coltelloÈ stato fermato mentre tentava di uscire dal supermercato con la merce nascosta addosso. Ma addosso aveva anche un coltello. È finita con l’arresto la fuga ... elivebrescia.tv

Va a bere un caffè con un coltello in tasca: denunciato per porto abusivo di armaVidigulfo (Pavia), 20 febbraio 2026 – Era al bancone di un bar con un coltello a serramanico in tasca. È stato il suo nervosismo a tradire un 29enne che è stato denunciato per porto abusivo d’arma dai ... ilgiorno.it

TASCA DI VITELLO FARCITA https://blog.giallozafferano.it/unavitaincucina/ricetta-tasca-di-vitello-farcita/ - facebook.com facebook

Altri tre punti in tasca! x.com