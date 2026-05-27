Sorpreso con arnesi da scasso nell' area del terminal bus denunciato un uomo

Un uomo di 52 anni è stato fermato e denunciato dai carabinieri nel pomeriggio, trovato con arnesi da scasso nell’area del terminal bus. Durante un controllo, i militari hanno rinvenuto gli attrezzi in suo possesso. L’uomo è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Non ci sono segnalazioni di tentativi di furto o danni alla zona.

Un uomo di 52 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo che sarebbe stato trovato in possesso di arnesi da scasso nella zona del terminal bus di Pescara.Durante un servizio di controllo del territorio, i militari della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile di Pescara hanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Intensificati i controlli dei Carabinieri: sette denunciati e individuato il rapinatore

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