Nella notte, la polizia di Stato è intervenuta a Bergamo a seguito di una segnalazione. Un uomo è stato fermato e successivamente denunciato, poiché aveva con sé due biciclette e diversi strumenti considerati atti allo scasso. Durante il controllo, sono stati riscontrati elementi che hanno portato alla contestazione di furto aggravato e possesso di strumenti da scasso. Le autorità hanno gestito la situazione sul posto.

LA SEGNALAZIONE. Intervento della polizia di Stato nella notte in città, dove un uomo è stato denunciato per furto aggravato e possesso di strumenti atti allo scasso. Tutto è partito da una segnalazione per un individuo sospetto nei pressi di un’azienda in via Guerrazzi, a Bergamo. Una volante è arrivata rapidamente sul posto, individuando poco distante un uomo con due biciclette. Durante il controllo, l’uomo è apparso agitato e non ha saputo fornire spiegazioni plausibili né sulla provenienza delle biciclette né sulla sua presenza in zona. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino nigeriano del 1996, senza fissa dimora e regolarmente presente sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne

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