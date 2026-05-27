Sora appuntamento con il Caffè Letterario

Da frosinonetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prosegue il percorso di Sora Città che Legge – La lettura per tutti, con un nuovo appuntamento del Caffè Letterario, iniziativa che continua a portare occasioni di incontro e partecipazione nei luoghi della città.Domenica il Parco Valente ospiterà il penultimo appuntamento del percorso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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