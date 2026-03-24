Caffè Letterario nuovo appuntamento a Sora

Da frosinonetoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sora si rinnova l’appuntamento con il Caffè Letterario, parte del programma di attività culturali promosso nell’ambito di Sora Città che Legge – La lettura per tutti. L’evento si svolge nel quadro delle iniziative dedicate alla promozione della lettura e della cultura, coinvolgendo il pubblico locale in incontri e discussioni legate al mondo dei libri e della letteratura.

Prosegue il programma di attività culturali promosso nell’ambito di Sora Città che Legge – La lettura per tutti, con un nuovo appuntamento del Caffè Letterario.Domenica 29 marzo alle ore 16.30 l’iniziativa si svolgerà presso la Libreria Sarra, realtà storica e punto di riferimento per la promozione della lettura nel territorio, che entra a far parte del percorso di lettura diffusa promosso dal Comune di Sora.Il progetto si fonda su un metodo che mette in rete luoghi e comunità, valorizzando la lettura come esperienza condivisa e accessibile, capace di generare relazioni e partecipazione.La formula dell’incontro prevede: 4 narratori 4... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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