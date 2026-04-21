Sora Il Caffè Letterario al Parco Valente
A Sora si prosegue con l'iniziativa del Caffè Letterario al Parco Valente, inserita nel programma di Sora Città che Legge – La lettura per tutti. Il progetto prevede incontri culturali all’aperto in uno dei parchi più frequentati della città, offrendo un’occasione per avvicinare il pubblico alla lettura e alla cultura in un ambiente naturale. La manifestazione si svolge in continuità con gli eventi già programmati nel calendario cittadino.
Prosegue il programma di Sora Città che Legge – La lettura per tutti, con un nuovo appuntamento che porta le attività culturali all’aperto, in uno dei luoghi più frequentati e significativi della città.Domenica 26 aprile alle ore 17.00, il Parco Valente ospiterà il Caffè Letterario, format.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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