Sono venuto a Perugia per comperare coca e hashish | 30enne in manette

Un uomo di 30 anni, residente a Città di Castello, è stato arrestato a Perugia dai Carabinieri del Comando Provinciale. Durante un controllo nel centro storico, i militari lo hanno fermato e perquisito. L’uomo ha dichiarato di essere venuto in città per acquistare cocaina e hashish.

Un tunisino di 30 anni, residente a Città di Castello, è finito in manette dopo che i Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia lo hanno fermato e perquisito in centro storico.L’uomo è stato trovato in possesso di hashish e cocaina, nascosti in un incavo del muro accanto a una centralina. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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