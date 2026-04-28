Un chilo di coca in garage Coppia finisce in manette

Nella giornata di oggi, gli agenti della polizia di San Benedetto hanno sequestrato circa un chilo di cocaina, trovata in un garage. La sostanza, in parte ancora da tagliare, era nascosta in un'abitazione di una coppia di origine dominicana. L'uomo, di 31 anni, e la donna, di 28, sono stati arrestati e portati in custodia. Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi di laboratorio per verificare la composizione.

Quasi un chilo di cocaina, in parte ancora da tagliare, è stato sequestrato dal personale della squadra anticrimine e delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto che hanno arrestato una coppia domenicana, lui di 31 anni e le di 28. Devono rispondere, a vario titolo, di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. La brillante operazione si è svolta nei giorni scorsi ed è scattata dall’intuizione della pattuglia con agenti in borghese ed auto ‘civetta’ nella zona residenziale di Porto d’Ascoli ed è terminata a Villa Rosa di Martinsicuro. Gli agenti impegnati in attività di prevenzione e repressione del traffico di droga, hanno notato un suv nero con al volante il cittadino straniero e la moglie, che aveva appena scambiato qualcosa, attraverso il finestrino, con un pedone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un chilo di coca in garage. Coppia finisce in manette Notizie correlate In giro con un chilo di hashish: 21enne finisce in manetteSi aggirava con fare sospetto lungo una via della zona est di Udine, quando è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della... “Arrestato”. Trovato con oltre un chilo di co**a, il famoso finisce in manetteEra diventato una celebrità in poco tempo, ma adesso per lui si apre una fase completamente diversa, tutta da chiarire sul piano giudiziario. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un chilo di coca in garage. Coppia finisce in manette; Droga pronta per il take away: sette chili di cocaina nascosti in un appartamento; Spaccio nel cuore della zona rossa, i residenti dai terrazzi filmano i pusher e i clienti: già presentate due denunce; Fuori è una villa, dentro una raffineria di droga: scoperti oltre 7 chili di cocaina. Muovevano chili di droga: coppia a processoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Latina, trasportavano droga in auto: fermati con oltre mezzo chilo di cocaina. Coppia finisce in manetteNuovo intervento contro lo spaccio di droga da parte della Polizia di Stato nel territorio di Latina, dove sono finiti ... latinapress.it Harry Styles e Zoë Kravitz sarebbero pronti al grande passo Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe condiviso la notizia del fidanzamento con una cerchia ristretta di amici. I rumor erano iniziati dopo l’apparizione di Zoë con un brillante all’anular - facebook.com facebook Il Milan e il paradosso della coppia titolare Pulisic-Leao: il primo non segna da 120 giorni, il secondo da 78 #milanpress x.com