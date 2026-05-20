Due persone sono state arrestate in seguito a un'operazione che ha portato alla scoperta di consegne di droga effettuate con un'auto. La polizia ha individuato un veicolo, una Toyota Yaris di colore nero e blu, utilizzato dagli spacciatori per trasportare e distribuire cocaina. Le forze dell'ordine hanno intercettato il veicolo in un'area periferica e, durante i controlli, hanno trovato le dosi di sostanza stupefacente. Entrambi gli arrestati sono stati portati in caserma per gli accertamenti di rito.

La dritta non lasciava troppo spazio alle interpretazioni: gli spacciatori usano una Toyota Yaris di colore nero e blu per consegnare le dosi di cocaina. Gli agenti dell’Investigativa del commissariato Bonola hanno intercettato l’auto segnalata alle 12.15 di sabato in via Cilea e hanno iniziato a seguirla. L’operazione-lampo si è conclusa qualche ora dopo con l’arresto del venticinquenne Osama S. alias Omar, nato a Milano da genitori nordafricani, e del ventinovenne marocchino Morad E., entrambi difesi dall’avvocato Massimiliano D’Alessio. Dopo dieci minuti di pedinamento, gli agenti si sono accorti che la Yaris si era fermata all’angolo tra via Betti e via Ojetti: lì si è avvicinato un uomo, poi identificato per un cinquantanovenne italiano, che ha ricevuto qualcosa e ha dato in cambio dei soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dosi di coca consegnate in auto, due in manette

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