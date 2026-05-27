Roberto Vecchioni ha parlato della perdita di suo figlio Arrigo durante gli Sky Inclusion Days. Ha descritto un percorso di 17 anni segnato da ospedali, speranze e momenti di estrema disperazione. Ha sottolineato che suo figlio ha combattuto con grande determinazione, paragonandolo a un leone. La famiglia, composta da quattro figli, ha vissuto momenti difficili, con uno di loro che ha perso un’ala in modo simbolico.

Roberto Vecchioni è stato ospite degli Sky Inclusion Days, oggi 27 maggio, ha parlato della perdita di suo figlio Arrigo: “ Quattro figli come quattro aironi, e uno che a un certo punto ha perso un’ala. La frattura non è stata solo nella salute, ma nella relazione: quel “io non ti capisco più, tu non mi capisci più” che incrina la fiducia reciproca e apre la porta a un percorso difficile, fatto di diagnosi, tentativi, ricadute”. E ancora: “ È così che la famiglia scopre la bipolarità, una malattia che troppo spesso non viene riconosciuta come tale, ma vissuta come “una diversità incomprensibile, qualcosa da cui tenersi lontani. Sono stati 17 anni di tortura per la fatica quotidiana di chi attraversa ospedali, speranze improvvise, momenti di energia incontenibile seguiti da abissi di disperazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stati 17 anni di torture tra ospedali, speranze improvvise e abissi di disperazione. Mio figlio Arrigo ha lottato come un leone”: così Roberto Vecchioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How Nazi Torture Turned People into Skeletons!

Notizie e thread social correlati

“Mio figlio Arrigo è qui dentro e mi parla, non sto scherzando. La sera prima di dormire parlo sempre con lui e mi dice delle cose bellissime”: così Roberto Vecchioni a Domenica InDurante un'intervista televisiva, il cantautore ha raccontato di sentirsi in contatto con suo figlio, deceduto, affermando di parlare con lui ogni...

Arrigo Vecchioni, chi era il figlio di Roberto Vecchioni: malattia, suicidio e la campagna The CoachArrigo Vecchioni, figlio del noto cantautore, ha affrontato una grave malattia che lo ha portato a compiere un gesto estremo.

Temi più discussi: Domenica In 2025/26 - Roberto Vecchioni ricorda il figlio Arrigo - 17/05/2026 - Video; Roberto Vecchioni: Ho avuto un colpo al cuore, sono stato molto male. L'amore mi ha aiutato molto; Ho avuto paura di morire, c'era il diavolo che tirava. Stavo guardando l'Inter e mi sono fermato come uno stoccafisso: Roberto Vecchioni torna in tv dopo il malore; Roberto Vecchioni a Domenica In: Mio figlio Arrigo vive dentro di me, il mondo non lo meritava.

#DomenicaIn Ospiti: Roberto Vecchioni Francesco Gabbani con il nuovo singolo Summer funk Francesca Fialdini Pino Strabioli Rosa Chemical con la madre Rosa e il nuovo singolo Mammamì Enzo Miccio commenterà la finale dell’ #Eurovision Dom 17/ x.com

Roberto Vecchioni, professore di liceo di Paola Iezzi: Bene, adesso vi aspettano cinque anni di calci in c**o. Il cantante conferma l’aneddoto del primo giornoRoberto Vecchioni non smentisce. Anzi, riconosce subito il fatto e lo fa con un’ammissione secca. Ospite del programma La Torre di Babele su LA7, il cantautore – che per anni ha insegnato al liceo – ... orizzontescuola.it

Roberto Vecchioni: Ho avuto un colpo al cuore, sono stato molto male. L'amore mi ha aiutato moltoDopo quattro mesi, Vecchioni è tornato in tv. A Domenica in ha parlato di quanto è stato male, del figlio e anche del suo nuovo libro di poesie ... today.it