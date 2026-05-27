Lunedì, Sonny Rollins, noto sassofonista jazz, è morto nella sua casa di Woodstock all’età di 95 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Rollins, considerato una delle figure più influenti del jazz, aveva una lunga carriera iniziata negli anni ’40. La sua scomparsa segna la perdita di un artista che ha lasciato un segno profondo nel mondo della musica.

È un ricordo scritto sull’acqua quello di Sonny Rollins, scomparso lunedì nella sua casa di Woodstock alla veneranda età di 95 anni. Se c’è un luogo in cui il sassofonista newyorkese è tornato a essere il “ saxophone colossus ” della mitologia afroamericana è proprio a due passi da quel tratto di East River che gorgoglia sotto il Williamsburg Bridge, tra il Lower East Side di Manhattan e Brooklyn. Come in un romanzo di Cormac McCarthy, un’esistenza persa e ritrovata la sua, cresciuta nel solco di un tenorista leggendario come Coleman Hawkins, ma poi minata metà degli anni Cinquanta dall’eroina. Per sostenere economicamente la propria dipendenza, Rollins arrivò a partecipare a una rapina a mano armata, episodio che gli costò dieci mesi di detenzione nel carcere di Rikers Island, a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sonny Rollins, leggenda del jazz. Il “Colossus“ che nacque due volte

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