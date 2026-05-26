addio a sonny rollins la leggenda del jazz

AGI - Sonny Rollins, il " Colosso del Sassofono ", le cui opere energiche ma al tempo stesso fluide e meditative lo avevano reso l'ultimo rappresentante di un'età d'oro dei grandi del jazz, è morto lunedì. Aveva 95 anni. "È con profondo dolore e immenso affetto che annunciamo la scomparsa di Sonny Rollins ", si legge in un post pubblicato sulla sua pagina social, che aggiunge che "è morto questo pomeriggio nella sua casa di Woodstock, New York". La fine di un capitolo della musica americana. Con la morte di Rollins si chiude un capitolo essenziale della musica americana del Novecento. Nessun altro sassofonista è riuscito a fondere con tanta naturalezza forza e introspezione: il suo suono poteva irrompere come una dichiarazione pubblica o ritirarsi in una meditazione quasi privata. 🔗 Leggi su Agi.it

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RIP Sonny Rollins (1930–2026) | Farewell to a Jazz Legend & Saxophone Colossus

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Si ritirò su un ponte per suonare il sax: addio a Sonny Rollins, il gigante del jazz è morto a 95 anniSonny Rollins, considerato uno dei più grandi sassofonisti del jazz, è morto a 95 anni nella sua casa a Woodstock, New York.

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