Addio a Sonny Rollins il sassofonista e compositore leggenda del jazz

Sonny Rollins, noto come Sax Colossus, è morto. Il sassofonista e compositore, considerato uno dei principali esponenti dello stile hard bop, aveva 92 anni. La sua carriera si è sviluppata nel corso di decenni, influenzando generazioni di musicisti jazz. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua musica rimane tra le più riconoscibili nel panorama jazz mondiale.

Addio a Sax Colussus. È morto Sonny Rollins, leggenda del jazz, sassofonista e compositore, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard bop. Aveva 95 anni.“Se n’è andato Sonny Rollins, colui che non a caso è stato definito il saxophone colossus, dal titolo di un suo album. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Si ritirò su un ponte per suonare il sax: addio a Sonny Rollins, il gigante del jazz è morto a 95 anniSonny Rollins, considerato uno dei più grandi sassofonisti del jazz, è morto a 95 anni nella sua casa a Woodstock, New York.

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#StatiUniti Sonny Rollins, il Colosso del Sassofono, l'ultimo rappresentante di un’età d'oro dei grandi del #jazz, è morto a 95 anni. È con profondo dolore e immenso affetto che annunciamo la scomparsa di Sonny Rollins, si legge in un post sulla sua pagi x.com

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