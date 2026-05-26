Addio a Sonny Rollins il sassofonista e compositore leggenda del jazz

Da perugiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonny Rollins, noto come Sax Colossus, è morto. Il sassofonista e compositore, considerato uno dei principali esponenti dello stile hard bop, aveva 92 anni. La sua carriera si è sviluppata nel corso di decenni, influenzando generazioni di musicisti jazz. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua musica rimane tra le più riconoscibili nel panorama jazz mondiale.

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Addio a Sax Colussus. È morto Sonny Rollins, leggenda del jazz, sassofonista e compositore, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard bop. Aveva 95 anni.“Se n’è andato Sonny Rollins, colui che non a caso è stato definito il saxophone colossus, dal titolo di un suo album. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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