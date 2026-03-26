Domenica 29 marzo alle 18:00, al Teatro CortéSe sui Colli Aminei, si tiene lo spettacolo

Al Teatro CortéSe ai Colli Aminei, domenica 29 marzo alle ore 18:00 si rinnova l’incontro con la grande tradizione musicale partenopea, filtrata attraverso una sensibilità contemporanea capace di restituirne intatta l’anima e, al tempo stesso, rinnovarne il respiro. In scena Neapolitan Love Songs – Viaggio nella canzone d’amore napoletana, un progetto che si annuncia come un autentico itinerario emotivo tra le pieghe più intime e vibranti della melodia napoletana. Ideato da Luca Sorrento, voce intensa e partecipe, insieme ad Antonello Amabile, raffinato interprete alle tastiere, lo spettacolo nasce con l’ambizione di attraversare epoche, linguaggi e suggestioni, rendendo omaggio ai grandi artefici della canzone d’amore napoletana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Al Teatro CortéSe, Neapolitan Love Songs con Luca Sorrento

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