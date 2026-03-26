Al Teatro CortéSe Neapolitan Love Songs con Luca Sorrento

Da napolitoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 marzo alle 18:00, al Teatro CortéSe sui Colli Aminei, si tiene lo spettacolo

Al Teatro CortéSe ai Colli Aminei, domenica 29 marzo alle ore 18:00 si rinnova l’incontro con la grande tradizione musicale partenopea, filtrata attraverso una sensibilità contemporanea capace di restituirne intatta l’anima e, al tempo stesso, rinnovarne il respiro. In scena Neapolitan Love Songs – Viaggio nella canzone d’amore napoletana, un progetto che si annuncia come un autentico itinerario emotivo tra le pieghe più intime e vibranti della melodia napoletana. Ideato da Luca Sorrento, voce intensa e partecipe, insieme ad Antonello Amabile, raffinato interprete alle tastiere, lo spettacolo nasce con l’ambizione di attraversare epoche, linguaggi e suggestioni, rendendo omaggio ai grandi artefici della canzone d’amore napoletana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

al teatro cort233se neapolitan love songs con luca sorrento
© Napolitoday.it - Al Teatro CortéSe, Neapolitan Love Songs con Luca Sorrento

Articoli correlati

Like someone in love: love stories in jazz songs - Nives Riggio 4tetIl 14 febbraio, nella magica atmosfera del Count Basie Jazz Club, il concerto diventa un vero e proprio viaggio musicale dedicato all’amore, il più...

Lyrica999 presenta l'album "Love Songs Dystopia": al PunkFunk un viaggio distopico a ritmo indie e psych-folkSabato 28 marzo, alle 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) è pronto ad accogliere le vibrazioni musicali che solo le emozioni dissonanti...

Approfondimenti e contenuti su Teatro CortéSe

Temi più discussi: Paolo Caiazzo in Sit Down Comed al Teatro CortéSe; Ottone in villa di Vivaldi in scena; Al teatro delle arti di Salerno: Il coraggio di Antigone - Napoli Village - Quotidiano di; Oper’Arte 2026 si apre con Kirit, scimmietta gentile: lo spettacolo di Mauro Li Vigni al Teatro Ditirammu.

Al Teatro CortéSe, Neapolitan Love Songs con Luca SorrentoAl Teatro CortéSe ai Colli Aminei, domenica 29 marzo alle ore 18:00 si rinnova l’incontro con la grande tradizione musicale partenopea, filtrata attraverso una sensibilità contemporanea capace di ... napolitoday.it

teatro cortése al teatro cortése neapolitanPaolo Caiazzo al Teatro CortéSe con Sit Down ComedyEd è proprio nella misura del tempo che passa, nella consapevolezza ironica dell’età e delle sue trasformazioni, che nasce Sit Down Comedy, titolo che già ... napolivillage.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.