Sonepar Italy al Sps Italia debutta il nuovo corso di Cignoli
Sonepar Italy ha presentato il nuovo corso di gestione durante la fiera Sps Italia. La società ha annunciato l’introduzione di nuove strategie e tecnologie per migliorare i processi di distribuzione e servizio ai clienti. La partecipazione alla manifestazione si è concentrata su innovazioni nel settore elettrico e digitale. La presentazione si è svolta con dimostrazioni pratiche e interventi di rappresentanti aziendali. La manifestazione si è conclusa con un feedback positivo da parte dei partecipanti.
(Adnkronos) – Sonepar Italy sceglie Sps Italia, la principale fiera italiana dedicata all’automazione industriale in corso a Parma, per presentare ufficialmente il nuovo posizionamento di Cignoli, società entrata recentemente nel Gruppo e oggi al centro della strategia di sviluppo nei mercati verticali ad alta specializzazione. Con circa 20 milioni di euro di fatturato e un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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