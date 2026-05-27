Sonepar Italy al Sps Italia debutta il nuovo corso di Cignoli

Notizia in breve

Sonepar Italy ha presentato il nuovo corso di gestione durante la fiera Sps Italia. La società ha annunciato l’introduzione di nuove strategie e tecnologie per migliorare i processi di distribuzione e servizio ai clienti. La partecipazione alla manifestazione si è concentrata su innovazioni nel settore elettrico e digitale. La presentazione si è svolta con dimostrazioni pratiche e interventi di rappresentanti aziendali. La manifestazione si è conclusa con un feedback positivo da parte dei partecipanti.