Sonego-Paul oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Lorenzo Sonego e Tommy Paul si affrontano oggi a Roland Garros 2026, segnando il loro quinto scontro in carriera. La partita è prevista in un orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta streaming e su canali televisivi dedicati al tennis. Non sono stati annunciati cambiamenti nel programma, e le modalità di visione saranno disponibili secondo le indicazioni ufficiali dell'organizzazione del torneo. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sui risultati o sull'esito dell'incontro.

Per la quarta (anzi, quinta) volta in carriera Lorenzo Sonego e Tommy Paul s’incrociano nella loro carriera. L’occasione è data dal secondo turno del Roland Garros, che rappresenta anche la seconda volta in cui i due si confrontano a livello Slam. Paul ha vinto tre dei quattro precedenti, con l’unico conquistato da Sonego che risale al Masters 1000 di Cincinnati 2021. Per il torinese, al primo turno, vittoria sofferta contro il francese Pierre-Hugues Herbert, arrivata al quinto set sul Court Simonne Mathieu in una di quelle notti francesi in cui, per vincere anche contro il tifo transalpino, serve carattere. Non facilissimo neppure il cammino di Paul, che contro l’australiano Rinky Hijikata si è imposto in quattro set e oltretutto qui difende i quarti di finale conquistati un anno fa (perse contro Alcaraz). 🔗 Leggi su Oasport.it

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SONEGO bello di notte: vittoria al quinto con Herbert! HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026

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