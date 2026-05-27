Sonego-Paul oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in televisione si svolge il match tra Lorenzo Sonego e Tommy Paul, al torneo di Roland Garros 2026. È la quinta volta che i due tennisti si affrontano in carriera. Sono previsti orario e programma specifici, disponibili anche in streaming. La partita rappresenta un nuovo confronto tra i due atleti, che si sono incontrati in precedenti occasioni nel circuito professionistico.

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Per la quarta (anzi, quinta) volta in carriera Lorenzo Sonego e Tommy Paul s’incrociano nella loro carriera. L’occasione è data dal secondo turno del Roland Garros, che rappresenta anche la seconda volta in cui i due si confrontano a livello Slam. Paul ha vinto tre dei quattro precedenti, con l’unico conquistato da Sonego che risale al Masters 1000 di Cincinnati 2021. LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) Per il torinese, al primo turno, vittoria sofferta contro il francese Pierre-Hugues Herbert, arrivata al quinto set sul Court Simonne Mathieu in una di quelle notti francesi in cui, per vincere anche contro il tifo transalpino, serve carattere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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