Sonego-Paul oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si svolge il match tra Lorenzo Sonego e Tommy Paul, al torneo di Roland Garros 2026. È la quinta volta che i due tennisti si affrontano in carriera. Sono previsti orario e programma specifici, disponibili anche in streaming. La partita rappresenta un nuovo confronto tra i due atleti, che si sono incontrati in precedenti occasioni nel circuito professionistico.

Per la quarta (anzi, quinta) volta in carriera Lorenzo Sonego e Tommy Paul s’incrociano nella loro carriera. L’occasione è data dal secondo turno del Roland Garros, che rappresenta anche la seconda volta in cui i due si confrontano a livello Slam. Paul ha vinto tre dei quattro precedenti, con l’unico conquistato da Sonego che risale al Masters 1000 di Cincinnati 2021. LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) Per il torinese, al primo turno, vittoria sofferta contro il francese Pierre-Hugues Herbert, arrivata al quinto set sul Court Simonne Mathieu in una di quelle notti francesi in cui, per vincere anche contro il tifo transalpino, serve carattere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SONEGO bello di notte: vittoria al quinto con Herbert! HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026

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Sonego-Paul oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Sonego e Tommy Paul si affrontano oggi a Roland Garros 2026, segnando il loro quinto scontro in carriera.

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Pubblicato il programma della giornata di domani al #RolandGarros. Questi gli azzurri in campo: Campo Suzanne-Lenglen: #Paolini - Sierra, 3º match dalle 11 Campo 7: #Sonego - Paul, 4º match dalle 11 Campo 13: #Cinà - De Jong ore 11 x.com

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