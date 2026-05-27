Sondalo celebra la Giornata dell’Europa | inaugurata la Panchina Blu dedicata a Sergio Radi Rossi

Da sondriotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 26 maggio, il Comune di Sondalo ha inaugurato una Panchina Blu dedicata a Sergio Radi Rossi in occasione della terza edizione della Giornata dell’Europa. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, con un momento di riflessione sui valori europei e sul ruolo delle nuove generazioni nella comunità. La panchina è stata collocata in un’area pubblica della città, come simbolo di solidarietà e integrazione.

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Martedì 26 maggio il Comune di Sondalo ha celebrato la terza edizione della Giornata dell’Europa, appuntamento dedicato alla riflessione sui valori europei e al coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita della comunità.Una giornata pensata soprattutto per i giovani, che ha visto la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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