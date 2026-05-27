Sondalo celebra la Giornata dell’Europa | inaugurata la Panchina Blu dedicata a Sergio Radi Rossi

Notizia in breve

Martedì 26 maggio, il Comune di Sondalo ha inaugurato una Panchina Blu dedicata a Sergio Radi Rossi in occasione della terza edizione della Giornata dell’Europa. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, con un momento di riflessione sui valori europei e sul ruolo delle nuove generazioni nella comunità. La panchina è stata collocata in un’area pubblica della città, come simbolo di solidarietà e integrazione.