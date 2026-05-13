Festa dell' Europa inaugurata una panchina europea dedicata a Emilio Gabaglio
Martedì 12 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, è stata inaugurata una panchina europea presso largo San Pio V. L’evento si inserisce tra le iniziative dedicate alla celebrazione dell’unità europea. La panchina è stata dedicata a Emilio Gabaglio, senza ulteriori dettagli su altri partecipanti o interventi. L’installazione rappresenta un momento simbolico durante la giornata dedicata alla promozione dei valori europei.
Martedì 12 maggio presso largo San Pio V nell’ambito delle iniziative legate alla Festa dell’Europa, è stata inaugurata una “panchina europea”. L’installazione è stata dedicata a Emilio Gabaglio, segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati dal 1991 al 2003. Sabrina Giuseppetti.🔗 Leggi su Romatoday.it
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