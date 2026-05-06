A Roma si celebra la Giornata dell' Europa

Sabato 9 maggio al Pincio di Villa Borghese il dispiegamento della bandiera Europea più grande d’Europa (20mx30m) aprirà (e chiuderà) la Giornata dell’Europa, iniziativa che intende celebrare i valori dello spirito europeo. L’evento, aperto a tutti, vedrà la presenza di personalità provenienti.🔗 Leggi su Romatoday.it

Giornata dell'Europa - 9 maggio 2026 (all sports)

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