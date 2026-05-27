Sondaggio politico | Fratelli d’Italia al 29% Pd e M5S in calo

(Adnkronos) – Dopo il voto per le elezioni amministrative, Fratelli d'Italia in salita di mezzo punto, Pd in calo dello 0,2%, il M5S giù dello 0,8%. È questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Più in dettaglio, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,5%. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI: FRATELLI DITALIA VOLA AL 29,7% | PD FERMO, M5S DECISIVO!

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