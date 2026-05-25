Sondaggio politico Fratelli d’Italia cala Crescono Pd e M5S

Secondo un sondaggio Swg pubblicato dal Tg La7, Fratelli d’Italia registra una diminuzione nelle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle mostrano un incremento. I dati sono riferiti alle intenzioni di voto in vista di eventuali elezioni e sono aggiornati al 25 maggio 2026.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cala, il Pd e il Movimento 5 Stelle crescono. Sono i nuovi dati del sondaggio Swg che per il Tg La7 delinea il quadro oggi, lunedì 25 maggio 2026, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia rimane il primo partito ma cede lo 0,4% rispetto ad una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sondaggio SWG per il Tg La7: Fratelli dItalia stabile al 29,4%, cresce il M5S

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