Sondaggi politici primi effetti delle comunali | crollano Pd e M5s e la nuova legge elettorale premia le destre

Da lanotiziagiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi politici dopo le elezioni comunali indicano un calo di consensi per il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d’Italia registra un aumento. La nuova legge elettorale sembra favorire le forze di destra, che guadagnano terreno rispetto alle settimane precedenti. La differenza di percentuali tra i partiti si fa più evidente rispetto ai dati raccolti prima delle elezioni.

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L’effetto delle comunali inizia a farsi sentire. Gli ultimi sondaggi mostrano infatti un’inversione di tendenza rispetto alle settimane precedenti, con una crescita di consensi per Fratelli d’Italia e un crollo per Pd e Movimento 5 Stelle. Uno scenario, quello tratteggiato dalla rilevazione di Only Numbers per Porta a Porta, che offre anche un’altra importante novità: se venisse approvata la legge elettorale proposta dalla maggioranza e tutt’ora in discussione, il centrodestra potrebbe vincere e avere la maggioranza allo stato attuale le elezioni sia alla Camera che al Senato. Sondaggi elettorali, effetto comunali: crollo dei 5 Stelle mentre avanza Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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