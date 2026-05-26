I sondaggi politici indicano che, a livello nazionale, Fratelli d’Italia registra una diminuzione nei consensi, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle mostrano un aumento. Nonostante la vittoria di Venezia alle elezioni comunali abbia favorito la coalizione di destra, i dati recenti non evidenziano un effetto positivo per il centrodestra a livello nazionale. La tendenza generale dei sondaggi segnala un calo per il partito di destra e una crescita per i partiti di centrosinistra e M5S.

Scende Fratelli d’Italia mentre crescono Pd e 5 Stelle. Nonostante le elezioni comunali abbiano portato più buone notizie a destra che a sinistra, soprattutto con la vittoria di Venezia, i sondaggi a livello nazionale certificano una situazione differente. Negli ultimi sette giorni, infatti, a guadagnare più consensi sono state le forze del campo largo. Secondo la rilevazione di Swg per il TgLa7 sono maggiormente in difficoltà i partiti della coalizione di governo, con il netto calo di Fratelli d’Italia e con consensi in flessione anche per Forza Italia. Continua invece a crescere Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Entriamo nel dettaglio del sondaggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, l’effetto comunali ancora non c’è: crollo di Fratelli d’Italia, crescono Pd e M5s

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SONDAGGI POLITICI OGGI NUMERI DA PAURA, SCONTRO TOTALE

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