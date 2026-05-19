Sondaggi politici le destre in affanno | male Fratelli d’Italia e Lega salgono M5s e Pd

Negli ultimi sondaggi politici, le forze di destra mostrano segnali di difficoltà con un calo di consensi per Fratelli d’Italia e la Lega. Al contrario, i partiti del campo largo, come il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, registrano un aumento di preferenze. Il quadro generale indica che, nell’ultima settimana, i risultati delle rilevazioni puntano a un rafforzamento delle forze di centrosinistra e a una flessione di quelle di centrodestra.

Il trend dell’ultima settimana è chiaro: i sondaggi premiano le forze del campo largo e penalizzano quelle del centrodestra. Il calo più marcato è quello registrato da Fratelli d’Italia, mentre a crescere più di chiunque altro è il Movimento 5 Stelle. Allo stesso tempo scende la Lega, mentre sale il Pd. Ci sono due parziali eccezioni in questo trend emerso dall’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7: nel campo largo è rappresentata da Avs, che perde leggermente consensi ma resta comunque davanti alla Lega. A destra, invece, l’eccezione è Forza Italia, che riesce a recuperare un decimo di punto in un quadro ben poco favorevole alla coalizione di governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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