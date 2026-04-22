Ultimi sondaggi politici Meloni stabile al 29,3% mentre Schlein arretra e Conte avanza

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia mantiene il 29,3% delle preferenze, nonostante alcuni scandali e inchieste che hanno coinvolto il partito. La leader del partito di maggioranza si conferma stabile nei sondaggi. Nel frattempo, il partito di opposizione guidato da una segretaria ha registrato un lieve calo, mentre un altro leader ha visto un aumento del consenso elettorale.

I sondaggi politici di oggi mostrano come Fratelli d'Italia sia ancora fortissimo nonostante scandali, inchieste mini-rimpasti: il partito della premier Giorgia Meloni rimane al 29,3% delle preferenze. Cala invece il Partito Democratico di Elly Schlein che perdendo il -0,3% va al 21,6%. Guadagna (+0,2%) il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che va al 12,4%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici In questa pagina sono mostrate le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali che evidenziano chi guadagna e chi perde consenso politico nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader. Ovvero Giorgia Meloni (FdI), Matteo...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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