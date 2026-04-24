Sondaggi politici oggi il centrosinistra vincerebbe le elezioni | Vannacci sale ancora

Secondo gli ultimi sondaggi politici, il centrosinistra risulterebbe in vantaggio nelle prossime elezioni. Il campo largo e il centrodestra mantengono una posizione stabile, con percentuali vicine tra loro. Nel frattempo, il generale Vannacci registra un ulteriore aumento nei consensi. I dati evidenziano un quadro di equilibrio tra le principali coalizioni politiche, con alcune variazioni nelle preferenze degli elettori.

Il campo largo e il centrodestra sono piuttosto stabili, nei sondaggi politici, e in sostanziale equilibrio. Il centrosinistra ha circa mezzo punto di vantaggio, guadagnato con la rimonta dopo il referendum, che oggi appare consolidato. Fratelli d'Italia cresce, ma Forza Italia perde parecchio terreno. Bene il M5s, male Pd e Avs, molto bene Italia viva. E Futuro nazionale di Roberto Vannacci continua a guadagnare consensi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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