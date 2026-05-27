Solofra in Consiglio entra Gino De Stefano ma l’aula resta semi deserta
Questa mattina, in seconda convocazione, si è svolta una seduta del Consiglio comunale di Solofra. Durante l’incontro, è stata effettuata la surroga e Gino De Stefano è entrato a far parte dell’assemblea. L’aula era quasi vuota, con pochi presenti. La seduta si è concentrata sull’aggiornamento delle composizioni dell’organo consiliare. La riunione si è conclusa senza ulteriori discussioni o votazioni significative.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta questa mattina, in seconda convocazione, la seduta del Consiglio comunale di Solofra che ha sancito la surroga e quindi l’ingresso in assise di Gino De Stefano. Una seduta caratterizzata però da numerose assenze tra i banchi consiliari.. Otto consiglieri comunali avevano infatti comunicato preventivamente la propria assenza, spiegando di non essere nelle condizioni di poter esprimere “un voto consapevole” sulla vicenda. A sottoscrivere la nota inviata agli uffici comunali sono stati Loredana Attianese, Gerardo De Stefano, Antonio D’Urso, Maria Luisa Guacci, Genoveffa Maffei, Antonio Marchesano, Gabriele Pisano e Michele Vignola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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