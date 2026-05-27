Solofra in Consiglio entra Gino De Stefano ma l’aula resta semi deserta

Notizia in breve

Questa mattina, in seconda convocazione, si è svolta una seduta del Consiglio comunale di Solofra. Durante l’incontro, è stata effettuata la surroga e Gino De Stefano è entrato a far parte dell’assemblea. L’aula era quasi vuota, con pochi presenti. La seduta si è concentrata sull’aggiornamento delle composizioni dell’organo consiliare. La riunione si è conclusa senza ulteriori discussioni o votazioni significative.