Catania Bottino lascia il Consiglio ma resta in Giunta | entra Russo
Daniele Bottino si è dimesso dal ruolo di consigliere comunale a Catania, lasciando il suo posto a Santo Russo. Tuttavia, Bottino continuerà a far parte della Giunta cittadina. La sua decisione riguarda esclusivamente l’incarico nel Consiglio, mentre rimane in carica come membro dell’esecutivo locale. La sostituzione nel Consiglio è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli sui motivi.
? Cosa sapere Daniele Bottino si dimette dal Consiglio comunale di Catania lasciando il seggio a Santo Russo.. L'assessore Bottino mantiene le deleghe in Giunta per garantire la continuità della squadra Trantino.. Daniele Bottino rassegna le dimissioni dal Consiglio comunale di Catania, lasciando il seggio che lo ha protagonista come il più votato delle elezioni amministrative di maggio 2023. La decisione del rappresentante di Fratelli d’Italia segna una svolta per la composizione dell’aula cittadina. Al posto del uscente, che ha servito l’istituzione comunale per tredici anni consecutivi, entrerà in carica Santo Russo, posizionandosi come primo tra i candidati non eletti durante lo scorso scrutinio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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