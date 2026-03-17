Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione del Tar riguardante il bambino autistico di 11 anni di Nocera Inferiore, che a gennaio era stato retrocesso dalla prima media alla quinta elementare. Nonostante la sospensione, il bambino rimane in aula con i compagni di scuola elementare. La vicenda riguarda un caso specifico di revisione del percorso scolastico del minore.

Un bambino autistico di 11 anni retrocesso a gennaio dalla prima media alla quinta elementare a Nocera Inferiore. Il Consiglio di Stato sospende il Tar ma Marco è ancora nella classe dei più piccoli. Una storia che ha dell'incredibile, con un bambino di 11 anni — che chiameremo Marco, nome di fantasia — al centro di una battaglia legale tra i genitori che si è trasformata in un calvario per lui. Marco, affetto da autismo, frequentava regolarmente la prima media in un istituto comprensivo di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo aver concluso il ciclo delle elementari presso una scuola paritaria. Si era inserito bene nel nuovo ambiente, ottenendo nel primo quadrimestre una media del 7. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nocera Inferiore, bimbo autistico retrocesso da prima media a quinta elementare: Consiglio di Stato sospende Tar ma resta in aula con i piccoli

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