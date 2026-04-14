Quattro giorni in barella per i pazienti in pronto soccorso la denuncia dei sindacati in commissione
Durante una riunione della II Commissione Sanità, sono stati discussi i tempi di permanenza dei pazienti in barella nei pronto soccorso delle aree metropolitane. I rappresentanti sindacali hanno denunciato che alcuni pazienti trascorrono fino a quattro giorni in barella, mentre i dati forniti dai dirigenti regionali sono stati smentiti, evidenziando una discrepanza tra le informazioni ufficiali e la realtà.
"Lunedì 13 aprile 2026, in II Commissione Sanità, la realtà ha fatto le pulci alla propaganda: sul boarding dei pazienti in barella nei pronto soccorso metropolitani sono state smentite le informazioni fornite dai dirigenti regionali. Il dato delle permanenze che non superano le 11 ore si è.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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