Quattro giorni in barella per i pazienti in pronto soccorso la denuncia dei sindacati in commissione

Durante una riunione della II Commissione Sanità, sono stati discussi i tempi di permanenza dei pazienti in barella nei pronto soccorso delle aree metropolitane. I rappresentanti sindacali hanno denunciato che alcuni pazienti trascorrono fino a quattro giorni in barella, mentre i dati forniti dai dirigenti regionali sono stati smentiti, evidenziando una discrepanza tra le informazioni ufficiali e la realtà.