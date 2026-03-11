Guerra in Medio Oriente 50esimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste | con Emergency si ricordano i bimbi uccisi

Giovedì alle 18.15, Mani Rosse Antirazziste di Forlì organizza il suo 50esimo sit-in davanti alla Prefettura di piazza Ordelaffi. L’evento, realizzato in collaborazione con Emergency, ricorda i bambini uccisi nel conflitto in Medio Oriente e si inserisce in una mobilitazione continua contro l’escalation di guerra nella regione. L’iniziativa mira a mantenere alta l’attenzione sulla condizione delle popolazioni civili coinvolte.

Giovedì alle ore 18.15 Mani Rosse Antirazziste Forlì terrà il suo 50esimo sit-in davanti alla Prefettura di Forlì-Cesena, in piazza Ordelaffi, “proseguendo la mobilitazione contro l’escalation di guerra in Medio Oriente e per mantenere alta l’attenzione sulla condizione delle popolazioni civili”. La protesta, spiegano i manifestanti, 2nasce alla luce degli ultimi sviluppi del conflitto regionale, segnato dall’attacco congiunto israelo-statunitense all’Iran, dal bombardamento israeliano del Libano e dalla successiva risposta militare iraniana che ha coinvolto diversi paesi della regione, tra cui stati del Golfo, Cipro e Turchia. Questa escalation militare sta colpendo duramente le popolazioni civili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

