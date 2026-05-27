Soldatessa 24enne cade da cavallo e muore davanti a Re Carlo

Da newsner.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una soldatessa di 24 anni è caduta da cavallo e ha perso la vita durante il Royal Windsor Horse Show. La donna è caduta mentre era in sella, e i soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarla. La tragedia si è verificata davanti al re e ai presenti all’evento, lasciando tutti sotto shock per l’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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Re Carlo e il resto del Regno Unito sono sotto shock per la terribile tragedia avvenuta al Royal Windsor Horse Show. Una ventiquattrenne membro della King’s Troop Royal Horse Artillery è caduta ed è stata trascinata sotto un pesante affusto, perdendo la vita. Ora si levano voci critiche. Una giovane soldatessa è morta in seguito a un tragico incidente al Royal Windsor Horse Show, dove è caduta da cavallo dopo un’esibizione. La Lance Bombardier Ciara Sullivan, 24 anni, faceva parte della King’s Troop Royal Horse Artillery. È caduta poco dopo le 19:00 BST mentre lasciava l’arena. Nonostante l’immediato soccorso medico, ha riportato gravi ferite ed è purtroppo deceduta sul posto. 🔗 Leggi su Newsner.it

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