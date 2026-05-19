Regno Unito soldatessa cade da cavallo e muore davanti a Re Carlo III | Ciara Sullivan aveva 24 anni

Una giovane soldatessa di 24 anni è deceduta dopo essere caduta da cavallo davanti a Re Carlo III. L'incidente si è verificato venerdì sera intorno alle 19, mentre usciva dall’arena di Windsor, nel Berkshire. La donna faceva parte della Royal Horse Artillery ed era coinvolta in un evento pubblico. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La scena si è svolta sotto gli occhi del sovrano e di altri presenti.

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