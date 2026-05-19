Soldatessa 24enne cade da cavallo e muore davanti a Re Carlo | Sono sotto choc
Una soldatessa di 24 anni è morta dopo essere caduta da cavallo mentre si trovava davanti a Re Carlo, durante un evento ufficiale. L'incidente è avvenuto venerdì sera intorno alle 19:00 ora locale. La giovane faceva parte della Royal Horse Artillery dell'esercito britannico. Sono presenti testimoni e funzionari che stanno gestendo le procedure di accertamento sulle cause della caduta. Re Carlo era presente al momento dell'incidente e si trova attualmente sotto shock.
C'era anche Re Carlo quando, Ciara Sullivan - soldatessa della Royal Horse Artillery dell'esercito britannico - è deceduta in seguito a una caduta da cavallo avvenuta intorno alle 19:00 ora locale di venerdì 15 maggio. A riportarlo, tra gli altri, anche la BBC. La nota testata britannica spiega. 🔗 Leggi su Today.it
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