Soldatessa 24enne cade da cavallo e muore davanti a Re Carlo | Sono sotto choc

Una soldatessa di 24 anni è morta dopo essere caduta da cavallo mentre si trovava davanti a Re Carlo, durante un evento ufficiale. L'incidente è avvenuto venerdì sera intorno alle 19:00 ora locale. La giovane faceva parte della Royal Horse Artillery dell'esercito britannico. Sono presenti testimoni e funzionari che stanno gestendo le procedure di accertamento sulle cause della caduta. Re Carlo era presente al momento dell'incidente e si trova attualmente sotto shock.

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