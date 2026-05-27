Uno studio suggerisce che una corretta organizzazione della spesa può contribuire a ridurre gli episodi di emicrania. Si consiglia di includere nella dieta alimenti freschi e di evitare quelli che potrebbero scatenare i mal di testa. La scelta degli alimenti può influenzare la frequenza e l'intensità degli attacchi. Non sono indicati specifici alimenti, ma si sottolinea l'importanza di fare attenzione alla selezione durante la spesa.

Sono diversi i fattori che possono scatenare un episodio di emicrania e il più delle volte non sono uguali per tutti. Per molte persone ci sono alcuni alimenti che favoriscono i mal di testa improvvisi. Per questo motivo fare la spesa con un po' di attenzione può essere utile. Scegliere alimenti semplici e freschi aiuta a ridurre la presenza di sostanze che, in alcune persone, possono contribuire a scatenare l'emicrania. Non esiste però una formula che vale per tutti e il consiglio è provare a togliere uno o due alimenti alla volta per poter identificare quello che causa la problematica. Prima di fare ogni cosa, però, è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Soffri di emicrania? C'è una lista della spesa che può aiutare a ridurre gli attacchi

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