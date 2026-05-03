Soffri di cattiva digestione? Ecco i 4 frutti che possono aiutare a migliorarla

Molte persone si trovano a dover affrontare problemi di digestione dopo i pasti, sentendosi spesso appesantite e con lo stomaco gonfio. Questi sintomi si ripetono frequentemente e possono compromettere le attività quotidiane. Alcuni frutti, tra cui quattro specifici, vengono considerati utili per favorire una digestione più leggera e alleviare questa sensazione di disagio.

Chi non ha mai chiuso un pasto sentendosi appesantito, con lo stomaco gonfio e una fastidiosa sensazione di lentezza? Per milioni di persone questi sintomi non sono un episodio isolato, ma un problema ricorrente che può influire sul benessere quotidiano. Come riportato dai colleghi di Today.it.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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