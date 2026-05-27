Socialisti gaudenti Hipster democratici e gli altri | chi c' è dietro le pagine satiriche di sinistra

Da today.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le pagine satiriche di sinistra, come Socialisti gaudenti, Hipster democratici e Abolizione del suffragio universale, sono gestite da gruppi anonimi. Questi profili pubblicano contenuti che combinano umorismo, informazione e propaganda politica. Sono molto seguite e condivise da utenti che si riconoscono nelle posizioni di sinistra. Le pagine non sono ufficiali di partiti o movimenti, ma vengono considerate strumenti di comunicazione politica attraverso la satira.

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Fanno ridere, informano e, dettaglio non indifferente, fanno propaganda. A sinistra. Sono le pagine satiriche Socialisti gaudenti, Hipster democratici e Abolizione del suffragio universale. Su Instagram e Facebook raccolgono centinaia di migliaia di follower, un piccolo bacino elettorale da. 🔗 Leggi su Today.it

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