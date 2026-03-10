Gratteri | Sal Da Vinci vota ' No' ma è una notizia di ' Socialisti gaudenti'

Il procuratore di Napoli ha affermato in diretta televisiva che Sal Da Vinci avrebbe dichiarato di votare no. Questa affermazione si inserisce in un contesto di notizie diffuse sui social, dove si parla di una presunta dichiarazione dell’artista. La notizia viene presentata come un fatto e non vengono forniti dettagli aggiuntivi sulle fonti o sui motivi di questa affermazione.

"Il procuratore di Napoli Gratteri, dopo la fake news su Falcone, diffonde in diretta televisiva un'altra bufala: 'Sal Da Vinci ha detto che voterà no'. Si tratta di una notizia falsa diffusa dalla pagina Socialisti Gaudenti e subito smentita dallo stesso cantante vincitore del Festival. Neanche il conduttore del programma Gramellini è intervenuto per dire che si trattava di una fake news. Alla fine quindi centinaia di migliaia di italiani sono stati disinformati da Gratteri". Lo sostiene il Comitato "Sì Riforma" in un video pubblicato sui suoi canali social. "Questa è un'opera di disinformazione portata avanti senza scrupolo e senza alcun rispetto per gli elettori.

