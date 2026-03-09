Siamo sicuri di volerlo fare? | il dietro le quinte di Tredici Pietro sul duetto col papà Poi svela chi sono gli altri 12

Durante la prima serata di Sanremo Top, il programma condotto da Carlo Conti e Nino Frassica a Bologna, si sono esibiti alcuni dei partecipanti della 76esima edizione del Festival di Sanremo, tra cui un artista che ha interpretato un duetto con il proprio padre. La serata, che si è tenuta il 9 marzo 2026, ha visto anche altri dodici artisti riproporre le loro performance, in attesa della seconda serata prevista per il 14 marzo.

Bologna, 9 marzo 2026 - La prima delle due serate (la seconda sarà il 14 marzo) di Sanremo Top, un dopo festival serale condotto da Carlo Conti e Nino Frassica, ha visto ri-esibirsi una parte dei concorrenti che hanno preso parte alla 76esima edizione del Festival all'Ariston. Tredici Pietro protagonista a Sanremo Top. Tra questi, nella prima a serata, anche Tredici Pietro, il 29enne bolognese, figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, che ha portato in gara a Sanremo 'Uomo che cade', mix di rap, R'n'B e cantautorato. Indimenticabile la sua serata cover, che ha suscitato tanta emozione, ma anche un pizzico di polemica: sul palco ligure Pietro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

