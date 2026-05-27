Soccorso alpino Gdf Areu Unità cinofile ed elicotteri | alleanza contro le slavine
Un'operazione congiunta tra soccorso alpino, Guardia di Finanza e Areu ha impegnato unità cinofile ed elicotteri per intervenire su una slavina. L’intervento è stato rapido e coordinato, coinvolgendo diverse forze per localizzare e soccorrere eventuali sopravvissuti. Non sono stati forniti dettagli sulle persone coinvolte né sull’esito finale dell’intervento. La collaborazione tra le diverse strutture ha avuto come obiettivo prioritario la tutela della vita umana.
Una sinergia che poggia sulla comune volontà di garantire il massimo sforzo per salvaguardare la vita umana. A suggellarla, il protocollo che lunedì è stato sottoscritto presso la caserma Valtellina, sede del Comando provinciale della Guardia di finanza di Sondrio, tra il Soccorso alpino delle Fiamme gialle (Sagf), il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu). Al termine di una stagione invernale particolarmente impegnativa e purtroppo segnata, nella provincia di Sondrio soprattutto nei mesi di febbraio e marzo da numerosi decessi di sciatori travolti da slavine, con questo accordo già si guarda al prossimo inverno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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