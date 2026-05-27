Soccorso alpino Gdf Areu Unità cinofile ed elicotteri | alleanza contro le slavine

Notizia in breve

Un'operazione congiunta tra soccorso alpino, Guardia di Finanza e Areu ha impegnato unità cinofile ed elicotteri per intervenire su una slavina. L’intervento è stato rapido e coordinato, coinvolgendo diverse forze per localizzare e soccorrere eventuali sopravvissuti. Non sono stati forniti dettagli sulle persone coinvolte né sull’esito finale dell’intervento. La collaborazione tra le diverse strutture ha avuto come obiettivo prioritario la tutela della vita umana.