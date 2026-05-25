Guardia di Finanza Soccorso Alpino e AREU rafforzano l' alleanza | più coordinamento negli interventi in montagna

Da sondriotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovo passo avanti nel coordinamento delle attività di soccorso in montagna in Lombardia. Oggi, nella caserma "Valtellina" sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, è stato firmato un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Soccorso Alpino Guardia di Finanza: atto finale della 76a Edizione delle Esercitazioni Invernali.

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