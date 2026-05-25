Guardia di Finanza Soccorso Alpino e AREU rafforzano l' alleanza | più coordinamento negli interventi in montagna
Nuovo passo avanti nel coordinamento delle attività di soccorso in montagna in Lombardia. Oggi, nella caserma "Valtellina" sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, è stato firmato un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Soccorso Alpino Guardia di Finanza: atto finale della 76a Edizione delle Esercitazioni Invernali.
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Weekend intenso per il soccorso alpino: sette interventi in montagnaDurante il fine settimana, la VI Delegazione Orobica del soccorso alpino ha effettuato sette interventi tra sabato 28 e domenica 29 maggio.
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Mobilitazione di Soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza e unità cinofile nei boschi sopra il Lago di Como. Il corpo dell’uomo è stato trovato in una zona molto impervia di Esino Lario facebook
Guardia di Finanza Ascoli Piceno: giornate dedicate alla donazione del sangue presso gli ospedali Mazzoni e Madonna del soccorso picenotime.it/it/pagine/59F8… @GDF x.com
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