Guardia di Finanza Soccorso Alpino e AREU rafforzano l' alleanza | più coordinamento negli interventi in montagna

Nuovo passo avanti nel coordinamento delle attività di soccorso in montagna in Lombardia. Oggi, nella caserma "Valtellina" sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, è stato firmato un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Soccorso Alpino Guardia di Finanza: atto finale della 76a Edizione delle Esercitazioni Invernali.

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Weekend intenso per il soccorso alpino: sette interventi in montagnaDurante il fine settimana, la VI Delegazione Orobica del soccorso alpino ha effettuato sette interventi tra sabato 28 e domenica 29 maggio.

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Guardia di Finanza Ascoli Piceno: giornate dedicate alla donazione del sangue presso gli ospedali Mazzoni e Madonna del soccorso picenotime.it/it/pagine/59F8… @GDF x.com

A Fossano cerimonia in grande stile per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza [FOTO e VIDEO]Tra i presenti anche il presidente della Regione Alberto Cirio: Vogliate bene e sosteniate tutti gli agenti in divisa, guide di sicurezza e legalità Il sindaco Dario Tallone, la presidente del ... targatocn.it

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Salvataggio in un’area impervia della Sardegna: esercitazione di Guardia di Finanza e Soccorso alpinoSi è svolta, in una zona impervia dei monti di Siliqua, una complessa esercitazione di ricerca e soccorso ad alto rischio, con lo scopo di testare l’articolato dispositivo operativo e tecnico ... unionesarda.it