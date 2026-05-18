Nelle acque a circa 50 miglia dalla costa, sono stati soccorsi 180 migranti imbarcati su una nave in difficoltà. Le motovedette coinvolte nel salvataggio si trovano davanti a una situazione di sovraffollamento, che rende difficile la gestione a bordo. Per garantire la sicurezza dell’intervento, è stato richiesto il supporto di una seconda unità proveniente da Siracusa. La vicenda si è svolta nelle ultime ore, coinvolgendo diverse forze navali impegnate nel soccorso.

? Domande chiave Come faranno le motovedette a gestire il sovraffollamento dell'imbarcazione? Perché è stato necessario il supporto di una seconda unità da Siracusa? Chi gestirà l'accoglienza dei migranti al molo di Pozzallo a mezzanotte? Quali criticità incontreranno i soccorritori con il mare in queste condizioni??? In Breve Motovedetta di Pozzallo trasporterà tra 130 e 140 migranti verso la costa. Supporto della Guardia Costiera di Siracusa necessario per il recupero in mare. Arrivo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pozzallo, soccorso in mare: 180 migranti a 50 miglia dalla costa

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