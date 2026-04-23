Durante le operazioni notturne, sono stati salvati circa 90 migranti tra le acque di Lampedusa e Pozzallo. Tra le persone recuperate ci sono anche alcune donne, trasportate su una piattaforma. Le operazioni di soccorso sono state condotte dalle forze di polizia e dai mezzi di salvataggio. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle operazioni o sulle condizioni dei migranti.

? Cosa sapere Nove decine di migranti salvati tra Lampedusa e Pozzallo durante le operazioni notturne.. Il veliero Resqship recupera 47 persone su una piattaforma petrolifera dismessa.. Novanta persone sono state portate in salvo a Lampedusa dopo tre operazioni di soccorso notturne coordinate dal veliero Nadir della ong Resqship, tra cui un intervento critico su una piattaforma petrolifera dismessa dove si trovavano 47 migranti, inclusi bambini e donne incinte. Il bilancio dell’azione condotta dalla organizzazione non governativa durante la notte vede il coinvolgimento diretto del mezzo Nadir, che ha gestito tre diverse emergenze in mare. Oltre al gruppo di 47 individui isolati sulla struttura petrolifera abbandonata, il veliero ha prestato assistenza ad altre due imbarcazioni in difficoltà, che trasportavano complessivamente 43 persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso in mare: 90 migranti salvati, tra cui donne su una piattaforma

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