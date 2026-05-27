Smascherato covo della droga per minorenni a Roiano all' interno anche violenza sessuale

Un covo per minorenni è stato scoperto a Roiano, dove si svolgevano attività di spaccio di droga e consumo tra giovani. Le indagini hanno rilevato anche episodi di violenza sessuale su minori all’interno della stessa abitazione. L’area era utilizzata come punto di ritrovo per giovani coinvolti nel consumo di sostanze stupefacenti. Sono in corso approfondimenti da parte delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato droga e avviato le verifiche sui presunti reati.

Un “covo” usato come ritrovo di minorenni per assumere ogni tipo di droga e, stando alle indagini, all’interno sarebbero stati commessi anche violenza sessuale su minori e spaccio. L’immobile, nella zona di Roiano, era in uso a un 62enne triestino, a oggi indagato dalla polizia per agevolazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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