La Corte di Cassazione ha stabilito un principio che riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. La decisione conferma le modalità di applicazione delle multe in questi casi, influendo sulle procedure legali e sulle verifiche delle infrazioni stradali. La pronuncia riguarda le modalità di contestazione e i criteri di valutazione delle violazioni, stabilendo un precedente che potrebbe essere utilizzato in future cause legali.

La Suprema Corte ha sancito un principio che impatta direttamente il portafoglio di chi guida su strada. Con l’ordinanza n. 7374 emessa il 27 marzo 2026, i giudici di Cassazione hanno stabilito che le sanzioni per eccesso di velocità restano valide anche se il dispositivo utilizzato non è ufficialmente omologato, a patto che sia stato regolarmente tarato e sottoposto a verifiche periodiche. Il caso che ha innescato questo cambio di rotta nasce da una vicenda avvenuta a Pescara nell’aprile del 2021. Un’automobilista ricevette due diverse multe per aver superato i limiti di velocità a pochi giorni di distanza. Inizialmente, il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso della conducente, dichiarando illegittime le sanzioni proprio a causa della mancanza di omologazione dell’apparecchio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Multe per eccesso di velocità: la Cassazione conferma i rilievi

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