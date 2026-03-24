Bollate scatta il nuovo semaforo con la telecamera e le multe | da quando sarà attivo

Da milanotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impianto per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche sarà attivo da mercoledì 25 marzo. Come funziona Nuovo T-red al semaforo a Bollate. Da mercoledì 25 marzo, entra ufficialmente in funzione il sistema di rilevazione automatica delle infrazioni al semaforo in via IV Novembre. Il dispositivo è stato installato all'incrocio con via XI Febbraio, nei pressi della rampa del sottopassaggio ferroviario. La scelta della localizzazione - precisano dal municipio - non è casuale: il tratto è caratterizzato da pendenze e flussi di traffico elevati che rendono la zona potenzialmente pericolosa. Per garantire la massima sicurezza e permettere frenate non improvvise, il comune ha allungato i tempi della luce gialla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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